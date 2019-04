Helme: majandus ei ole prioriteetne. Prioriteetne on rahvus ja rahvusriik

„Meie inimesed lähevad madala palga pärast Eestist ära, sest paljud meie inimesed keelduvad madala palga pärast üldse tööle minemast ja selliste inimeste hulgas tekib pikapeale deklasseerumine. Samal ajal, kas ei soovita või ei suudeta maksta meie inimestele normaalset palka ja tassitakse meile sisuliselt orjatööjõudu,“ vastas Helme küsimusele, miks talle ei meeldi, et Eesti ettevõtjad saavad kasutada renditööjõudu, näiteks Poola kaudu Ukrainast toodud maasikakorjajaid või ehitustöölisi.

Tulevase siseministri sõnul ei soovi ta maapiirkondades kohalikku ettevõtlust välja suretada.

„Ei taha. Tahame üle vaadata, mida on võimalik teha, ja see on ka koalitsioonilepingus, et sellest olukorrast välja tulla. Sest – majandus ei ole prioriteetne. Prioriteetne on rahvus ja rahvusriik. Kui rahvusriiki hävitatakse mingi renditööjõu, illegaalse tööjõu, orjatööjõuga, siis sellega me nõus ei ole.“

Küsimusele, kas ilma majanduseta rahvusriik on võimalik, vastas Helme: „Majandus peab olema tark, aga mitte orjatööjõul põhinev. Me ei ole vana Rooma.“

Loe pikemalt ERRist!