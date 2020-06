Helme: Eesti on valmis saatma rändesurve all riikidele tehnikat ja eksperte

„Mõistame, et Euroopa vajab terviklikku rände- ja varjupaiga kokkulepet ning oleme valmis tegema siin teiste liikmesriikidega tihedat koostööd,“ ütles siseminister Mart Helme. „Kuid kindlasti ei saa Eesti toetada sisserändajate kohustuslikku ümberpaigutamist,“ lisas Helme pressiteate vahendusel.

Siseministri sõnul on Eesti prioriteet Euroopa Liidu välispiiri kaitse ning tegevused lähte- ja sihtriikides. „Seetõttu eelistame Frontexi koordineeritud tegevusi. Näiteks Kreekale saatsime kevadel Frontexi kaudu appi nii patrullpaadid kui piirivalveeksperdid,“ tõi siseminister näite ning kinnitas, et ebaseadusliku rände suure surve alla sattunud riike on Eesti alati valmis abistama vastavalt oma võimalustele nii tehnika kui ekspertidega.

Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks tervikliku rändepaketi ehk uue rände- ja varjupaiga kokkuleppe väljatöötamise kõikide liikmesriikide kaasabil.