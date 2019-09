Helle-Moonika Helme: LGBT ühingu rahastamine ei ole kindlasti prioriteet

Helme ütles Delfile, et LGBT ühingu asemel toetaks tema näiteks Põlva sünnitusmaja. "Riigil on raha vähe ja LGBT ühing ei ole kindlasti prioriteet."

Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik külastas suvel Eesti LGBT ühingu keskust, et rääkida nende ja teiste sarnaste organisatsioonide rahastuse tulevikust, trans-inimeste olukorrast ja üldistest koostööteemadest.

Helme ütles, et koalitsioonilepingus on perepoliitika põhialused paika pandud ja sellest tuleb lähtuda. "On selge, et kõik ministrid tegutsevad oma subjektiivsest nägemusest lähtuvalt ja ministrina tulebki Kiigel käia ja kohtuda, aga ilma koalitsioonipartneriteta ei saa ta rahastuse üle otsustada," ütles ta.