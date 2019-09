Helle-Moonika Helme: EKRE koht valitsuses polnud Vaheri ja Helmete skandaali ajal ohus

Helme avaldas saates, et viibis peaminister Jüri Ratase, Mart ja Martin Helme ning Mailis Repsiga kohtumisel, kus arutati, kuidas edasi minna pärast seda, kui Helmed üritasid Vaherit ebaseaduslikult ametist tagandada.

"Me pidime ühiselt selle olukorra ära lahendama. Peaminister pidi olema see vahendaja, kes tekkinud olukorras nii PPA peadirektorile, aga ka siseministrile ütles, et kõige parem on ikkagi koos nüüd edasi minna, et lahendame need väiksed erimeelsused ära ja läheme koos edasi," sõnas ta.

Kuulsa foto asjaosalistest Martin Helme suvekodu õuel, tegi Moonika Helme kinnitusel just tema.

Helme kinnitas, et EKRE koht valitsuses ei olnud PPA juhi ametist tagandamise skandaali ajal ohus. "Tegelikult see skandaal oli suuremaks puhutud, kui ta oleks võinud olla," ütles ta.

Skandaalis vaherahu sõlmija rollis olnud Ratas on Moonika Helme hinnangul peaministrina väga hästi hakkama saanud. Küsimusele, kas Mart Helme oleks parem peaminister, vastas Helme, et kindlasti oleks ta teistsugune. Mart Helme ega ta ise hetkel peaministritooli ei ihka.

EKRE ja president

Erakonna antipaatia president Kersti Kaljulaidiga on Helme sõnul vastastikkune: "Eks see selline peegliefekt ongi, kuidas küla koerale, nõnda koer külale."

Tema sõnul peaks institutsioon tekitama lugupidamist, kuid see on hakanud vaikselt murenema. "Näiteks kristlasena oli mul väga raske mõista, miks ta ei läinud kirikusse, väga demonstratiivselt," ütles Helme.