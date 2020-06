Helle-Moonika Helme Aivar Mäe ahistamissüüdistustest: midagi seal kindlasti on, aga juhtumiga peaksid tegelema õiguskaitseorganid

Helme kinnitas, et polnud Estonia teatri mitme endise ja praeguse töötaja süüdistustest, et juht Aivar Mäe on neid alandanud ja ahistanud, varem midagi kuulnud.

“Me elame selles usus, et meil on õigusriik. Kui praegu on sellised konkreetsed süüdistused, siis minu isiklik arvamus on, et kui prokuratuur on varasemalt ajaleheartiklites olnud süüdistuste alusel algatanud uurimise, siis nõukogul pole mõtet seltsimehelikku kohut pidada,” ütles Helme, viidates Marti Kuusiku juhtumile, mille osas algatati pärast Eesti Ekspressis ilmunud lugu uurimine.

“Me ei ole süüdimõistev organ, me saame võtta seisukohti, aga see on ka kõik,” märkis Helme ja lisas, et personaliotsuste tegemiseks peab nõukogul olema mingi õiguslik alus. “Me ei saa lihtsalt häbi-häbi teha.”

Ta rõhutas, et kui Mäe vastu esitatud süüdistused on tõesed, siis peab see leidma õigusliku lahenduse. “Need on põhimõtteliselt rängad otsused ja meil ei ole õigust selliseid otsused vastu võtta.”

Helme nentis, et teatrid ja loomingulised inimesed üldiselt ongi oma käitumises seltskonnas tavapärasest veidi vabamad. “Aga seal on ka oma punased jooned. Ja kui sellised asjad on oma maja seinte vahelt välja tulnud, siis midagi seal taga kindlasti on,” leidis Helme.

“Kui see nii on, siis õigusriigis peaks selliseid asju otsustama õiguskaitseorganid,” rõhutas ta.

Helme meenutas, et Marti Kuusiku juhtumi puhul otsib prokuratuur kannatanut, aga Estonia juhtumi puhul on neid lihtsam tunnistama saada. “Marti Kuusiku vastu esitati süüdistused, keerutati kohutav tolm üles ja praegu otsib prokuratuur kannatanut maa alt ja maa pealt — teda ei ole! Aga praegu. saan ma aru, et inimesed on oma nime ja näoga valmis tulema ja tunnistama. Siin on õiguskaitseorganite tööpõld.”

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler, samuti Estonia nõukogusse kuuluv Mart Laidmets ütles Delfile, et tema ei ole samuti enne tänast etteheidetest kuulnud ja pole süüdistusi puudutavatel teemadel Mäega rääkinud.

Rahvusooper Estonia nõukogu kutsutakse kokku erakorralisele istungile reedel.