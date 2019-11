HELISALVESTISED | Raivo Aeg vs Mart Järvik PRIA skandaalis: üks ministritest valetab. Aga kumb?

"Mart Järvik nõudis PRIA-lt, et nad ei tohi minna oma nõudeid kohtus esindama enne, kui ei ole tema volitust ja sellepärast ta küsis meie käest, kas PRIA tohib kohtusse pöörduda ilma volituseta," ütles Aeg täna Delfile. "Juristid seda hindasid ja leidsid, et PRIA-l tõepoolest on õigus oma avalik-õiguslike ülesannete täitmisel kohtus esindada riiki ilma ministri volituseta," märkis Aeg.

Hiljem võttis Delfiga telefonitsi ühendust Järvik ja kinnitas, et ei ole mitte kunagi midagi sellist nõudnud ja palus Aegilt vaid vastust kirjale.

"Minult nõuti volitust, tähtajatut volitust kõikide PRIA toimingute jaoks," ütles Järvik. Seepeale saatis ta enda sõnul Aegile kirja ja küsis selgelt, kas tal on vaja anda volitus. Kahe nädala pärast küsis ta Aegilt üle, et kas kiri on kohal ja kuulis, et varsti tuleb ka vastus. "Tuli väikese viivitusega ja tuligi vastus, et ei ole vaja volitust," sõnas Järvik.

Järvik ei kinnitanud, nagu ta oleks teemat puudutanud enne kirja saatmist valitsuse istungil, nagu rääkis Aeg. "Mul oli kiri saadetud, ma andsin talle teada, et mul on kiri koos ja peaks olema temale jõudnud," ütles Järvik.

"Minule tuleb tähtajatu volitus, eelmise ministri asjade eest. Ma ei kirjuta sihukesele asjale alla, see on ju ilmselge, et PRIA igavesti saab minu allkirjaga käia kohut," rääkis Järvik. "Sellepärast ma andsin ka ühekordse (volituse - toim) ühele asjale, mis hakkas pihta ja pärast tuli välja, et ka seda ühte ei olnud vaja anda," lisas ta. "Miks üldse mu käest neid volitusi nõuti? Ma ei tea, kas PRIA oli selle küsimise taga, ma ei tea isegi seda. Või on see meie maja kantsleri töö. Pean nädala algul hakkama uurima," märkis Järvik.