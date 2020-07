Helir-Valdor Seeder väidab üht, faktid teist. Mille jaoks ja millal asutas erakond Isamaa perede ühenduse?

Et ühenduse sündi pisendada, tuli erakonna kontor välja vastumanöövriga: kiirkorras algatati teinegi rühm, Isamaa perede ühendus. Erakonna juhtkond püüdis eile terve päeva näidata perede ühendust vaat et tähtsamagi algatusena kui Parempoolsete sündi, ignoreerides asjaolu, et perede ühendusse kuulub viis liiget, sel pole ei manifesti, põhikirja ega selget eesmärki. Täna andis erakonna juht Helir-Valdor Seeder otse-eetris intervjuu Vilja Kiislerile, jutuks tuli ka perede ühenduse eesmärk. Seeder ütles saates, et ametlik asutaminegi tuleb alles septembris.

Kahetsusväärsel viisil jäi erakonna juht vahele vassimisega, nagu selgub allpoolsest intervjuukatkest. Täispikka saadet vaata siit.

Aga see perede ühendus. Manifesti tulek oli erakonnas teada, seda valmistati ette mitu kuud. Miks oli tarvis sinna kõrval kiiresti see perede ühendus kokku klopsida? Ajakirjanikud selle vastu huvi ei tundnud, ainult erakond ise promos seda.



Mul on väga kahju, et ajakirjanikud huvi ei tundnud.



Pole võrdse kaaluga ettevõtmised.



Kindlasti on. Perepoliitiline ettevõtmine on erakonna siseelu jaoks palju olulisem. Ajakirjanikud tunnevad selle vastu kindlasti varsti huvi, selle ametlik asutamine seisab sees septembris. Perepoliitikat on Isamaa läbi aegade oluliseks pidanud. Parempoolsuse pärast Isamaas ei ole vaja muretseda. Isamaa on kogu aeg olnud parempoolne erakond. Ta on seda praegu ja on tulevikus, ja mina ise olen veendunud parempoolne, erakonna esimehena viinud ellu parempoolset poliitikat. Ega peale Isamaa eriti Eestis parempoolseid erakondi ei olegi. Eesti poliitika on kaldunud liiga vasakule ja sõnumite tasakaalustamiseks kulub parempoolse majanduspoliitika kuulutamine väga ära.



Härra Seeder, teil on mikrofon küljes, võite südamerahus rääkida vaiksemalt. Miks oli teade perede ühenduse loomise kohta tarvis erakonna listi lasta eelisjärjekorras – enne seda, kui manifest sai avalikuks?



Nüüd te eksite. Seda ei lastud sugugi esimesena.



Ma räägin erakonna listist.



Ma räägingi erakonna listist. Enne tuli parempoolsete sõnum ja siis perepoliitiline sõnum.



Minu info ei vasta tõele?



Teie info on, jah, vale. Kahjuks on teie info järjekordselt vale. Aga mõlemad tulid tõesti ühel päeval. Kumbki ei tulnud üleöö, mõlemaid algatusi valmistati ette. See on tavapärane praktika erakonna sees. Alaliselt tegutsevaid ühendusi on meil mitmeid.