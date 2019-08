Helir-Valdor Seeder: Tõnis Mölder on erakorralise pensionitõusu vastu

"Mul on tõsine mure, et Tõnis Mölder on erakorralise pensionitõusu vastu," rääkis Seeder. Tema kinnitusel toetab Isamaa erakorralist pensioniõtusu, mis on ka koalitsioonilepingus kirja pandud.

"Meie oleme selle nimel pingutanud ja tõenäoliselt rohkem kui Keskerakond ja Tõnis Mölder ja Tanel Kiik," märkis Seeder. Tema hinnangul võimaldab pensioni II samba reform ilmselt ka riigieelarvesse jätta teatud raha, mida olemasolevate seaduste järgi saab kasutada ainult pensionitõusuks.

Seeder rääkis ka, et praeguseks on kokku lepitud teha pensioni II samba reform ära ühekorraga, et inimestel oleks selge, millistel tingimustel saab II sambast lahkuda, millise aja jooksul toimuvad väljamaksed, kuidas ja mis tingimustel on võimalik investeerimiskontoga ühineda.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder avaldas täna hommikul kahetsust, et Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder seisab vastu erakorralise pensionitõusu plaanile ning leiab, et selle otsuseta takerdub ka II pensionisamba muutmise arutelu riigikogus.