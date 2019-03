Helir-Valdor Seeder: teise sambasse kogutud raha ei kavatse riik ära võtta!

"Jutud teise samba riigistamisest on pahatahtlik vale. Vastupidi, me tahame selle teise samba, kus täna on väga tugev riiklik regulatsioon ja mille võiks tinglikult esimese samba kõrval riiklikuks nimetada, meie tahame selle erastada," rääkis Seeder ERR-ile.

Ta jätkab kirjeldamist, et kes soovib, võib jätkata tänase süsteemiga, kuid kes soovib, võib oma raha investeerida mujale.

Isamaa esimehe sõnutsi on teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmist pooldanud EKRE, Keskerakond pole oma seisukohta täpselt väljendanud.

Loe refereeritud täisteksti ERR-ist.