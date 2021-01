Helir-Valdor Seeder: riigikogus toimuv palagan tuleb lõpetada

Seeder ütles riigikogu põhiseaduskomisjonis toimuva kohta, et erakonnad peavad praeguse palagani lõpetama ning leidma viisi riigikogu töövõime tagamiseks.

Seederi sõnul on praegu riigikogus toimuv populistlik kemplus ebanormaalne. "Obstruktsioon on viidud äärmusesse ning nüüd on asutud takistama isegi komisjonide istungite toimumist," ütles Seeder.

"Riigikogu töö- ja kodukord põhineb saadikute tervel mõistusel. Riigikogu töö kogu eripära ei saagi nüanssideni reguleerida seadusega. See peab lähtuma riigikogu liikme heast tahtest ja vastutustundest, et tagada riigikogu töövõime. Nii koalitsioonil kui opositsioonil peab jätkuma riigimehelikkust ja väärikust, et keskenduda seaduste sisule ja võimalikele lahendustele, mitte isikutele ja isiklikele hinnangutele. Meie eesmärk on tagada selle põhimõtte juurde naasmine, et tagada riigikogu töö toimine," sõnas ta.

"Meil kõigil on nii erakondade kui ka valitud saadikutena kohustus kaitsta Eesti riigi huve ja ka riigikogu mainet. Kutsun üles kõiki saadikuid jääma kultuurseks," lisas Seeder.