Helir-Valdor Seeder Mart Helme sõnavõtu kohta: sellised väljaütlemised pole ministriväärilised

Mart Helme geivastaseid seisukohti on arvustatud poliitilise spektrumi ühest kui ka teisest otsast: taunivad sõnad on saabunud nii opositsioonist kui koalitsioonist.

Mida on võimukolmiku seast öelda kõnealuse teemapüstituse kohta Isamaa erakonna juhil?

"Peaministril on oma pea otsas"

Tuleb välja, et Seeder ei pea siseministri teguviisi just kiiduväärseks.

"Sellised väljaütlemised ei ole ministriväärilised," märkis Seeder Delfile antud kommentaaris.

Ent kuidas tuleks peaministril käituda? Opositsioonipoliitikud on avaldanud mitme nurga alt arvamust, et sotsiaalmeediasse postitatud tauniv reaktsioon pole hetkeolukorras piisav.

"Peaministril on oma pea otsas, tal pole minu soovitusi tingimata vaja," märkis Isamaa juht telefonitsi vesteldes. "Arvan, et peaminister räägib Helmega. Tuleb tingimata ka omavahel koalitsioonisiseselt arutleda ning jõuda selleni, et sedalaadi avaldusi tuleks tulevikus üha vähem. Et ei tuleks üldse."

Koalitsioonierakonna juht pidas tarvilikuks rõhutada, et Eestis on siiski inimõigustega kõik korras - kedagi ei kiusatavat taga ning mitte keegi ei pea ka Helme sõnavõtule kohaselt Rootsi kolima.

Targem ignoreerida

Lisaks ei arva Seeder, et säärane meediakajastus kohalikul tasandil tuleks poliitilise kultuuri parandamise puhul kasuks.

” Vaevalt, et see Saksa meedias erilist tähelepanu leiab.

"Helme väljaütlemised on järjekordne näide EKRE taktikalistest sammudest, mille eesmärgiks on saavutada vastandumine ja suur tähelepanu," kirjeldas Seeder olukorda. "See on tehtud teadmises, et meie meedia reageerib sellele, võimendab seda ning EKRE eesmärgid on saavutatud. Mitmeks päevaks kujuneb sellest peamine poliitiline arutelu. Need vastandumist otsivad väljaütlemised lõppevad ainult siis, kui neid ignoreerida."

Seeder nentis, et Mart Helme hiliseima sõnavõtu laadi avaldused pingestavad koalitsioonisisest elu ja koostööd, aga kuna nende sõnade taga pole reaalset katet ega poliitilist sisu, ei tasuks siseministri sõnu avalikkuses võimendada. Suures plaanis on just lai meediakajastus tema silmis kõige kahjulikum tegevus - sedasi kasvab avalikkuses hirm ning omakorda süveneb ka vastasseis.