Helir-Valdor Seeder koalitsiooni moodustamisest: Jüri Ratase Brüsselis oleku ajal on jätkunud sisuline töö

"Läbirääkimiste delegatsioonid pole rääkinud, aga on tegeletud nende teemade, mida arutati, materjalide sõnastamise, vormistamisega ja on tegeletud rahalise arvestusega, mis puudutab võimalikke mõjusid," ütles Seeder Delfile. "On nad siis maksualandused või valimislubadused," lisas ta.

Järgmisel nädalal hakkavad Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa delegatsioonid arutama küsimusi, mis on seni edasi lükatud, samuti teemasid, mida seni pole veel puudutatud. "Maksuteemad, siis kõik need lubadused, mis on seotud rahalise mõjuga, lisaks eestikeelsele haridusele üleminek, Rail Baltic," loetles Seeder.

Millal Keskerakond, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingu sõlmimiseni võiks jõuda, on Seedri sõnul praegu vara öelda, nagu on vara rääkida ka ministrikohtadest, mida arutatakse viimase küsimusena.

"Mingisuguse lõpliku raami seab see, kuidas kulgevad asjad väljaspool läbirääkimiste lauda," märkis Seeder. Täpsemalt sõltub ajakava sellest, millal kuulutatakse välja ametlikud valimistulemused, millal president teeb ettepaneku valitsuse moodustamiseks ja millal tuleb esimest korda kokku riigikogu.