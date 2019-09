Helir-Valdor Seeder: Isamaa ei vihka opositsioonierakondi ega ole ka armunud oma koalitsioonipartneritesse

"Tegelik seis on see, et kolm erakonda on koalitsioonis, nad vihkavad meid ühiselt, mitte mingit märki, et kuskil oleks pragusid, ei ole," ütles Siim Kallas intervjuus ERR-ile.

Seeder leiab, et Kallase kommentaar ütleb tegelikult Reformierakonna hingelu kohta väga palju. "Kui üks erakond tunneb, et kõik teda ümberringi vihkavad, siis on see sisemine kriis, mis väljendab meeleheidet. Sellises olukorras käitutakse ettearvamatult ja ebaratsionaalselt," arvab ta. "Kallase väljaöeldu on ka selgitus opositsioonierakonna viimase aja tegevusele, millega on oluliselt kahjustatud Eesti mainet. Sinna hulka kuuluvad konfliktsete sisepoliitiliste avalduste organiseerimine, mis näitavad Eesti elu tegelikkusest halvemini ja sisepoliitiliste vaidluste eksportimine välismeediasse."

Seeder tõi välja, et Isamaa ei vihka opositsioonierakondi ega ole ka armunud oma koalitsioonipartneritesse. Reformierakonna kohta nentis ta: "Nii nagu EKRE-l on olnud raskusi kohanemisega uue rolliga valitsuses on ka Reformierakonnal kohanemisraskusi opositsiooni rolliga, mis pakuks väärikalt ja konstruktiivselt alternatiivseid valikuid ja lahendusi Eesti elu edendamiseks."