Helir-Valdor Seeder: Euroopa liidu lippe pole riigikogus Valgesse saali vaja

"See on alati nii olnud, et Valges saalis on Eesti lipud," vastas Seeder. Kuigi vahepeal seisid Eesti lippude kõrval ka Euroopa liidu lipud, ütles Seeder, et arutas ka erakonnas seda küsimust ja leidis koos erakonnakaaslastega, et kuna traditsionaalselt on Eesti lipud seal varem pikalt seisnud, peaksid need ka nüüd edasi seal Euroopa liidu lippudeta olema.

Euroopa liidu lippude valgesse saali toomise poolt oli 38 saadikut, vastu 39. Puudus 8 saadikut, hääletamata jätsid 16.

Euroopa Liidu lipu Valgesse saali tagasitoomise vastu hääletasid Keskerakonnast Kaido Höövelson, Marek Jürgenson, Kalev Kallo, Jaanus Karilaid, Mihhail Korb, Igor Kravtšenko, Oudekki Loone, Natalia Malleus, Tõnis Mölder, Peeter Rahnel, Kersti Sarapuu, Erki Savisaar ja Mihhail Stalnuhhin.

EKRE-st hääletasid vastu Merry Aart, Riho Breivel, Urmas Espenberg, Kalle Grünthal, Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Tiit Kala, Uno Kaskpeit, Leo Kunnas, Alar Laneman, Anti Poolamets, Paul Puustusmaa, Henn Põlluaas, Urmas Reitelmann, Kai Rimmel, Rein Suurkask ja Jaak Valge.

Isamaast olid vastu Heiki Hepner, Aivar Kokk, Tarmo Kruusimäe, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Üllar Saaremäe, Helir-Valdor Seeder, Sven Sester, Priit Sibul ja Raivo Tamm.

Olid kohal, aga ei hääletanud Keskerakonnast Dmitri Dmitrijev, Enn Eesmaa, Andrei Korobeinik, Siret Kotka-Repinski, Aadu Must, Anneli Ott, Kadri Simson, Tarmo Tamm, Marika Tuus-Laul ja Viktor Vassiljev;

Isamaast Siim Kiisler, Mihhail Lotman ja Andres Metsoja; sotsidest Ivari Padar ja Indrek Saar ning parteitu Raimond Kaljulaid.