Helir-Valdor Seeder: ERJK likvideerimise idee tõi koalitsioonikaaslaste ette Mailis Reps

Keskerakond, EKRE ja Isamaa algatasid mullu mais Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimise ja selle ülesannete andmise riigikontrollile. Kolmikliit andis vastava eelnõu riigikogu menetlusse. Eelnõu allkirjastasid fraktsioonide juhid Kersti Sarapuu (Keskerakond), Priit Sibul (Isamaa) ning Siim Pohlak (EKRE).

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder räägib Delfile, et idee tuli peaministri parteilt. "Eelnõu algataja oli Keskerakond ning esialgse versiooni tõi koalitsiooninõukogusse Mailis Reps," märgib ta. Partnerid nõustusid eelnõuga edasi minema. Teatud hetkeni.

Eelnõu takistamiseks tegid sotsid juunis sellele 50 000 parandusettepanekut. Obstruktsiooni vastu on võimalik rakendada varianti, et siduda seaduseelnõu usaldushääletusega valitsuse suhtes. See võimaldab vältida muudatusettepanekute hääletamist. Näiteks suruti selle abil läbi pensionireform.

"Miks ERJK eelnõu koalitsioonis seisma jäi - Isamaa polnud nõus menetlema nii, et siduda see valitsuse usaldusega," viitab Seeder, et seda küsimust ei peetud nii prioriteetseks.

Kuna eelnõul oli kolm allkirja, oleks selle lõplikult ajaloo prügikasti heitmiseks vaja enamuse ehk kahe osapoole taganemist. "Isamaal pole probleemi eelnõu tagasivõtmisega. See oli Keskerakonna initsiatiiv," tõdeb Seeder, et Isamaa võib ka vastava avalduse teha. Ta märgib, et isegi, kui nad seda ei teeks, jääks see ilmselt lihtsalt seisma riigikogu selle koosseisu lõpuni.

Kaheldi, kas ERJK on sõltumatu

Keskerakond andis riigikogu põhiseaduskomisjonile teada, et nad võtavad oma allkirja ERJK likvideerimise eelnõult tagasi. "Eesti Keskerakonna fraktsioon taganeb vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvi 95 lõikele 3 riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu 193 SE algatamisest," seisab fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu allkirjaga märguandes.

Eelnõus on märgitud, et ERJK vastavus sõltumatuse nõuetele on küsitav. "Välistatud ei ole poliitiline mõju ERJK liikmete üle, kuna ERJK-sse kuuluvad ka riigikogus esindatud erakondade nimetatud liikmed, kes ei tohi olla riigikogu ega vabariigi valitsuse liikmed," seisis seal.