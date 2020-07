Helir-Valdor Seeder: erakonnasisene parempoolne ühendus aitab levitada Isamaa sõnumit

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder on olnud teadlik liikmeühenduse Parempoolsed loomisest ja usub, et see aitab levitada erakonna sõnumit. "Isamaa erakonna põhialuste ja põhimõtete toetamine ja selle levitamine ühiskonnas laiemalt. See on see eesmärk," ütles Seeder Delfile.

Ta kinnitab, et manifest on täielikus kooskõlas Isamaa põhialustega ja taotlustega. Nii ühendus kui ka erakond rõhutavad tema sõnul ettevõtlusvabadusele ja aitavad kaasa populismi levimise piiramisele.

Seeder lisab, et on ise ärgitanud erakonna liikmeid aktiivselt ühendusi looma. Tema arvates ei too erinevate ühenduste loomine kaasa Isamaa lagunemist ja iseseisvate erakondade moodustamist, vaid just tugevdab nende poliitilist tegevust.

111 erakonna Isamaa liiget asutasid erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed, mille eesmärk on nende sõnul seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.