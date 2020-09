Helir-Valdor Seeder: EKRE teeb suuri sõnu, aga saadab vähe korda

Seeder ütles intervjuus Lääne Elule, et Isamaa erineb EKRE-st selle poolest, et isamaalased vaatavad tegusid, mitte sõnu. "Ekre teeb suuri sõnu, aga saadab vähe korda," väitis Seeder.

"EKRE-taolised erakonnad on terves Euroopas parempoolsust kompromiteerinud. Neid ei ole õige nimetada paremäärmuslasteks, õige on äärmuspopulistid. EKRE on valitsuses, sest tahame demokraatiat, kus igal kodanikul on hääleõigus ja seadusliku mandaadi saanud erakonnad moodustavad valitsuse," rääkis Seeder.

EKRE ülbusest rääkis Seeder Eesti Päevalehele ka juulis. Ta lisas seal, et EKRE välistamine ei ole mõistlik.

"Neid tuleb koostööle haarates kasvatada, ümber kasvatada. Uskuge, see õnnestub. Neid ei tule mitte kõrvale nurka lükata, kus nad radikaliseeruvad veel rohkem, vaid neid tuleb kaasata. Tuleb anda jupikaupa vastutust. Ja nad muutuvad tunduvalt taltsamaks, neil tekib mingi vastutustunne. Tulevad rohkem keskpõrandale, ei saa nii populistlikku juttu enam ajada. Tekib vastutus, nad peavad ka valijale aru andma, miks asjad nüüd nii on. See protsess on pikk, aga nad integreeruvad ühiskonda palju paremini," rääkis Seeder.

