Helged pead võistlesid 120 000 euro peale

Prototron on nutikate lahenduste elluviimist rahastanud alates 2012. aastast. Teiste seas on rahastu toel oma edulugu austanud Lingvist, coModule, Feelingstream, Bikeep jpt. Tänaseks on Prototron rahastanud 79 nutikat ideed kokku ligi 965 000 euroga, meeskonnad on järelinvesteeringuid kaasanud üle 34 miljoni euro. Reedel lõpule jõudvas voorus läheb jagamisele 120 000 eurot.

Prototroni finaali jõudnud ideedega saad tutvuda ja toetada ühisrahastusplatvormil Fundwise (vaata siit), kus jooksva vooru 18 meeskondade kampaaniad jooksevad kuni finaali lõpuni.

Prototron on Swedbank´i, TalTechi, Tallinna Teaduspargi Tehnopol ja Tartu Ülikooli rahastu. Asutajate kõrval pakuvad meeskondadele nii mentorlust kui rahalist toetust Tallinna linn, BuildIt Latvia, Swedbank Latvia, LMT, Samsung, Hedman Lift, Fundwise, Veebimajutus.ee, Amazon Web Services, Microsoft, coModule, Harju Elekter ja Avokaado.