Heiti Hääl: Paldiski on kõige kiiremini arenev depressiivne väikelinn

Heiti Hääl konverentsil "Teistmoodi Paldiski". Foto: Rauno Volmar

Energeetikaärimees Heiti Hääle sõnul on Paldiski Eesti kõige kiiremini arenev "depressiivne väikelinn" oma lõpmatu potentsiaaliga, sest milline omavalitsus saab veel öelda, et arenduses on investeerimisprojekte pooleteise miljardi euro väärtuses, kirjutab Äripäev.