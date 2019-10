Heimtali staadioni ehitaja traagilisest varingust: juhtunu on ka meie jaoks šokk

Heimtali Põhikooli staadioni ehitus algas septembri alguses ning pidi valmima tulevaks kevadeks. Ehitajaks on YIT.

Eilse õnnetuse valguses selgitab firma turunduse spetsialist Kadi Aljas, et nad saavad kinnitada, et tööõnnetus juhtus ehitusobjektil tegutsenud alltöövõtja töötajatega. "Järgime ise tööohutuse reegleid ja nõuame seda ka oma koostööpartneritelt, mistõttu on juhtunu ka meie jaoks šokk. Meie sügav kaastunne hukkunu lähedastele ja soovime kiiret paranemist vigastatule."

Ta lisas, et täpsemaid kommentaare õnnetuse asjaolude kohta ei saa nad hetkel anda, kuivõrd juhtumi uurimiseks on algatatud kriminaalmenetlus. "Teeme igakülgset koostööd uurimisasutustega, et toimunu kõik asjaolud välja selgitada."

Eile kell 11.47 teatati, et Heimtali külas staadioniehituse kaevetöödel varises muld kahe kraavis töötanud mehe peale. Ühe mehe pea jäi mulla alt välja ning teda asusid esimesena abistama kaastöölised. Päästjatel õnnestus kannatanu elusalt välja kaevata ning ta anti üle kiirabitöötajate hoole alla.

Täielikult mulla alla kadunud mehe üles leidmine ja välja kaevamine võttis üle poole tunni. Kahjuks oli mees varingu tagajärjel hukkunud.

Õnnetuse asjaolud on kriminaaluurimise raames selgitamisel.