HEAD UUT AASTAT! Kas kümnend lõppes või algas kümnendi viimane aasta?

Eesti keele instituudi (EKI) keeleabi kohaselt on tavamõtlemise järgi kümnendeid vahetatud aastaarvudest vastuvaatavate numbrite järgi: 1970 sealt paistva numbriga 7 tähendaks siis seitsmekümnendate aastate algust. Aasta 2000 saabumine tähendaks uut kümnendit, mille kohaselt oleks kümnendi vahemikuks 2000-2009.

Tavamõtlemise järgi oli siis ajaarvamise esimene kümnend kõigest üheksa aasta pikkune, kui sai läbi 9. aasta lõppemisega. Nullindat aastat ei ole ju olemas olnud ja aastate loendamine käib ikkagi jooksva aasta järgi.

EKI möönab aga, et matemaatiline järelemõtlemine teeb kümnendi vahetuspunktiks nulli ja ühega lõppeva aastaarvu vahetamise. Seega vahetub matemaatiliselt kümnend ikkagi 2021. aasta saabudes.

EKI keelenõu ütleb, et need kaks mõtlemisviisi on paratamatult kõrvuti olemas, nagu jäävad alatiseks kõrvu tavamõtlemine ja teaduslik mõtlemine.

Kollisioonide vältimiseks tuleks olla ettevaatlik, rääkides eelmise sajandi või kümnendi viimasest ja uue sajandi või kümnendi esimesest aastast, ning öelda täpsust nõudvates kohtades aastaarv: 1999. aasta lõpus, 2000. a lõpus, 2000. aastast alates, 2001. aastast alates.

Samuti tekitas küsimusi ka milleniumivahetus. Päevaleht kirjutas 1999. aasta lõpul, kuidas tol aastal saabus Eesti Päevalehe toimetusse lugejate kirju kõige rohkem teemal, millal vahetub millennium, kas 1. jaanuaril 2000 võ 2001.

Kuigi enamik lugejatest pidas uue sajandi ja aastatuhande vahetumiseks aastavahetust 2000/2001, tähistas nii Eesti kui ka ülejäänud Euroopa millenniumivahetust juba 1999. ja 2000. aasta vahetumisel. Sel ooli lihtne ja inimlik põhjendus – ümmargune number 2000 erutab inimesi oma "müstilisusega" palju rohkem.