Hea tööandja: Jüri Ratas lubab ministreid enne pooleaastast tööstaaži puhkama

Ministritele kehtib avaliku teenistuse seadus. See tähendab, et neil on õigus puhata 35 päeva ning lisaks kehtib ministritele ka töölepingu seadus. Just töölepingu seadus toob välja, et puhkust saab nõuda pärast pooleaastast töötamist, võimalik on puhata ka kokkuleppel.

Kuna ministrid sel suvel puhkavad, siis on nad järelikult Ratasega kokkuleppele saanud. Kui valitsus peaks aga mingil põhjusel lähikuudel laiali minema, arvestatakse nii-öelda ette puhatud päevade tasu ministrite palgast maha.