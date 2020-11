HARULDANE VIDEO | Seeneline kohtus Eestis hiljuti avastatud metslemminguga

Kõige haruldasem leid õnnestus tabada Inga Klavan-Tensingul, kui Viljandimaal metsas seeni otsis. „Issand, mis asjad need on! Lumivalged, täiesti kriiskavalt lumivalged,” imestas ta valgete kogude üle. Ta oli leidnud mõnemeetrise vahega kaks metslemmingut, mõlemad albiinod. Tavaliselt on metslemmingutele omane just tumehall karv, lisaks imepisikene saba.

Loomad ei lasknud end naise askeldamisest sugugi häirida, vaid toimetasid enda tegemisi edasi. Nii jõudis Klavan-Tensing loomi pildistada ja filmida. Kõik ülejäänud kuus metslemmingut on Eestis leitud surnuna, kuivõrd ilmselt on kassid nad kohale tassinud.

Loe pikemalt metslemmingutest, nende päritolust ja eripäradest Eesti Päevalehe artiklist.