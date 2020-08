Harri Tiido: Helmed loevad endid aristokraatideks, koalitsioonipartnereid sulasteks, rahvas söögu rohtu

"Mulle ei meeldi selles koosluses üks erakond, EKRE," selgitas endine saadik intervjuus ERR-ile. "Selle erakonna esindajate käitumine mitte ainult rahvusvahelises mõttes, vaid ka siseriiklikult on üsna ülbav.

EKRE on huvitav psühholoogilise uuringu objektina. Mõni aeg tagasi, kui see uudis oli õige, ütles vist Monika Helme liidrivahetuse kohta [EKRE-s], et see vahetus on aristokraatlik. See pani mõned asjad paika. Nimelt vähemalt ühe [Helme] puhul neist on tegemist mõisahärraga, järelikult loevad nad end aristokraatiaks.

Aristokraatia on igas ühiskonnas väike vähemus ja eeldab, et on olemas ka pööbel.

Koalitsioonipartnerid on mõisa mõttes ilmselt sulased. Sulastega saab jagada mõisa vorstivabrikust vorste, endale võtad suuremad, väiksemad sulastele, kõik on rahul ja niutsuvad õnnelikult.

Jääb üle ainult rahvas. Aga rahvas... söögu rohtu. Rahvas on vajalik selleks, et aristokraatiat ülal pidada, sest keegi peab makse maksma."

Tiido juhtis tähelepanu asjaolule, et nii nagu populistide puhul mujalgi Euroopas, võib ka EKRE hoiakutes märgata selget Kremli mõju.

"Kui vaatame väärtusi, millest lähtub EKRE ja millest lähtub Kreml, siis on väga suur kattuvus. Usk, traditsioonilised väärtused, liberalismi vastasus, vähemuste vastasus, kuigi radikaalid on samuti vähemus ning mina ei näe vahet seksuaalvähemuste ja poliitiliste vähemuste vahel, vähemus on vähemus."