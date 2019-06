Harku valla elanikud: miks peavad lapsed kooli staadionile pääsemiseks maksma?

Teema algataja kirjutas sotsiaalmeedias, et ei pea normaalseks olukorda, kui õpilased aetakse vahetunni ajal staadionilt ära põhjendusega, et nad ei selle kasutamise eest maksnud.

Vestlusesse liitus ka üks lapsevanem, kes ütles, et lastel tuli pärast kooli staadionil mängimiseks maksta euro näo kohta.

Kooli juures asuv staadion kuulub OÜ Strantumile. Grupi administraator vahendas teemapüstituse all ettevõtte juhi kommentaari:

"Kooli kõrval olevad mõlemad staadionid on lepinguliselt kuni kella 15ni kooli kasutada. Staadionitel saavad õpilased sportida, toimetada sihipäraselt. Eelduseks on ka korrapidaja õpetaja olemasolu. Mure on selles, et väga palju lõhutakse ja seetõttu on kontrolli alt eemal olev tegevus vastunäidustatud. Peale kella 15.00 saab osta korra kasutuse pileti Tabasalu spordikompleksi kaudu. Sealt saab täpsustada ka kasutamiskorra üle."

Ta lisas, et pärast kella 15 toimuvad staadionitel ka treeningud.

Tabasalu Ühisgümnaasiumist kinnitas Delfile, et õpilased võivad staadionit kasutada kuni kella 15 ning selle eest neil maksta ei tule. Samuti on õpilastel lubatud vahetundide ajal staadionil viibimine.