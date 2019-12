Harku valda prinditakse kuuemeetrine Martin Lutheri monument

Keila linnapea Enno Felsi hinnangul on monumendi taastamise jaoks raske raha leida, kui ei ole teada projekti eeldatavat maksumust. Skulptor Mati Karmini hinnangul võiks seni teadaoleva info kohaselt sammas maksma minna ligi miljon eurot.

Miljon on suur bluff

Kuju taastamise eestvedaja Tõnu Karu aga peab taastamise miljonilist maksumust laest võetuks. Nimelt pole plaanis kuju üldsegi taastada skulptori käe läbi.

"Miljon on täiesti blufitud summa. Jah, miljoni eest võib uue kuju teha küll, aga kuskile mujale. Antud juhul me taastame ajalugu ja seetõttu restaureerime selle võimalikult sarnaseks originaalile. See on see, mis teeb legendi ja tekitab Tallinna lähedale Keilasse uue turismiobjekti," ütles Karu Delfile.