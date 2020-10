Harjumaal konfiskeeriti 24 liitrit narkojoobe tekitamise eesmärgil käideldavat ainet GBL

8. septembril pidasid Põhja prefektuuri politseinikud kinni 33-aastase mehe ja 32-aastase naise, kuna laekunud info pinnalt oli kahtlus, et nad tegelevad Tallinnas ja Harjumaal narkootikumide suures koguses käitlemisega. GBL kahtlusega ainet leiti läbiotsimistel nii mehe sõidukist ja Türisalus asuvast eramust kui ka naise Tallinnas asuvast kodust. Samuti leiti viiteid GBL-i ümbertöötlemisele.

Aine saadeti Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti ekspertiisi, mis annab täpsemad vastused selle koostise ja koguse osas.

Arvestades, et tänaval müüdava GHB ühe doosi suurus on keskmiselt viis milliliitrit, võinuks sellise koguse tänavamüügi tulu olla vähemalt paarkümmend tuhat eurot.

Narkootilise aine suures koguses käitlemise tunnustel alustatud kriminaalmenetlust juhtiva prokuröri Lauri Jõgi sõnul tegelesid kahtlustatavad kogutud andmetel GBL-i kodustes tingimustes ümbertöötlemisega GHB-ks. „GBL on nii välistelt tunnustelt kui ka omadustelt äravahetamiseni sarnane GHB-ga, mistõttu juuakse seda narkojoobe saamiseks ka töötlemata kujul. Tegemist on äärmiselt sõltuvust tekitava ja organismile laastavalt mõjuva ainega, sest teatavasti kasutatakse autotööstuses töötlemata kujul GBL-i veljepuhastusvedelikuna. Ka selles kriminaalasjas olid kahtlustatavad ise tugevas sõltuvuses. Nii suur kogus viitab aga üheselt sellele, et ainet omati ja töödeldi edasimüümise eesmärgil,“ sõnas prokurör.

Jõgi sõnul on õiguskaitseasutuste teravik suunatud ennekõike narkootiliste ainete müügist rikastujate tegevuse tõkestamisele. „Edasise kriminaalmenetluse üks eesmärke on kriminaaltulu tuvastamine ja ära võtmine,“ lisas prokurör.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul on politsei erilise tähelepanu all kuritegelikud grupid, mille liikmed uimasteid Eestisse toovad või on võimelised neid kohapeal ise valmistama. „Peatasime GHB tootmise mahus, mis on Põhja-Eesti narkoturul tuntava mõjuga. Aine kättesaamise kõrval oli sama oluline tootmisahela ja müügivõrgustiku lõhkumine, et takistada inimeste elude ja tervise arvelt kuritegeliku tulu teenimist,“ rõhutas Pikaro.