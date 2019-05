Harjumaa keskerakondlasi hakkab juhtima Vladimir Arhipov

Arhipovi sõnul on tööpõld lai, sest erakonna positsioone ja toetust tuleb Harjumaal tugevdada. „Peame näitama üles senisest veelgi enam aktiivsust, laiendame kohalike osakondade tegevust ja mõjusust,“ selgitas ta.

Arhipov lisas, et lähiaja eesmärgid on keskendumine eesseisvatele Euroopa Parlamendi valimistele. „Meil on tugevad kandidaadid, kes suudavad ja tahavad seista Eesti inimeste ja meie riigi arengu eest Euroopas. Kindlasti annab ka Harjumaa piirkond oma panuse hea tulemuse saavutamiseks,“ sõnas Arhipov. Seejärel tuleb valmistuda 2021. aastal toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks.

Lisaks Harjumaa uuele esimehele valiti ka aseesimehed, kelleks on Kersti Männik ja Jaanus Kalev. Juhatusse valiti lisaks nendele Ailar Lyra, Ilja Schor, Kaire Kotkas, Oksana Šelenjova, Oleg Tšubarov ja Oliver Liidemann. Erakonna volikogusse valiti Harjumaalt Oksana Šelenjova, Riina Läll, Pavel Kuusik, Kaire Kotkas, Kersti Männik, Jaanus Kalev, Oliver Liidemann, Oleg Tšubarov ja Jaan Mölder.

Piirkonna juhtide valimine on korraline.