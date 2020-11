Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumiastme õpilased peavad 30. novembriks üle minema distantsõppele

"Viimasel ajal on lisandunud palju nakatunuid just noorte seas, mistõttu otsustasime viiruse leviku piiramiseks viia kahe maakonna koolide gümnaasiumiastmed üle distantsõppele," sõnas haridus- ja teadusministri kohusetäitja majandus ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas. "Algav nädal jääb üleminekuajaks, et koolid saaksid teha ettevalmistusi. Siiski soovitame kõigil, kel see võimalik on, alustada distantsõppega juba teisipäeval, 24. novembril," lisas ta.

Üleminek distantsõppele peab toimuma perioodil 24. novembrist 27. novembrini. Alates 30. novembrist peab kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides toimuma gümnaasiumiastme õppetöö distantsilt. Korraldus vormistatakse terviseameti ja haridus- ja teadusministeeriumi poolt 23. novembril ja esialgu jääb distantsõppe lõpukuupäevaks 10. jaanuar.

Terviseamet ning haridus- ja teadusministeerium saadavad nädala alguses kõikidele Harju- ja Ida-Virumaa koolidele ning koolipidajatele täpsema info.

Vastused hariduselu korraldust puudutavatele korduma kippuvatele küsimustele leiab haridus- ja teadusministeeriumi veebilehelt. Küsimuste korral palutakse pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee.

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16).

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta saab leida terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.

