Haridustöötajate liit valitsusele: eelisjärjekorras tuleks vaktsineerida ka õpetajad, lasteaednikud ja õppejõud

"Viimase nädala jooksul on avalikkuses kõlanud, et nii mõnegi tootja COVID-19 vaktsiinid on jõudmas Euroopa riikideni. Sellega seoses on kuuldavasti ka Eesti riigi valitsus koostöös Terviseametiga koostanud kava, mis näeb ette, keda esmajärjekorras vaktsineerida kavatsetakse," märgib Voltri pöördumises, mis saadetud Jüri Ratasele, Tanel Kiigele ja Jaak Aabile.

"Ühiskonna toimimise seisukohalt ning hariduse olulisust arvestades kutsume Vabariigi valitsust ja terviseametit arvama esmaste vaktsineeritavate nimekirja kindlasti ka õpetajad (lasteaia- ja kooliõpetajad ning kõrgkoolide õppejõudusid)," märgib ta. "Kui õpetajad saavad esmajärjekorras vaktsineeritud, lubab see meil jätkata täismahus lasteaiateenuse pakkumist ning samuti väheneb oluliselt võimalus, et peame klassikomplekte või kogunisti terveid koole õpetajate haigestumise tõttu distanstõppele suunama."

Delfi on varasemalt kajastanud, et sotsiaalminister Tanel Kiik tutvustas tänasel valitsuskabineti nõupidamisel Euroopa Komisjoni ja ravimitootja Moderna COVID-19 vaktsiini eelostulepingut.

Eesti on praeguseks ühinenud ravimitootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTechi, Curevaci ja Moderna lepingutega.

"Vaktsiinid hakkavad Eestisse saabuma järk-järgult mitme kvartali jooksul. Oleme juba suve algul kaardistanud riskirühmad, kellele soovime võimaldada vaktsineerimist esmajärjekorras," ütles Kiik. "Need on ennekõike tervishoiu- ja hoolekandetöötajad, tervishoiuasutustes töötavad inimesed, hoolekandeasutuste elanikud, vanemaealised ja teatud krooniliste haigustega inimesed, elutähtsate teenuste osutajad. COVID-19 riskirühmas on Eestis veidi enam kui 300 000 inimest. Seejärel on kavas võimaldada vaktsineerimist kõigile Eesti elanikele, kes seda soovivad."