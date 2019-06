Haridustöötajate liidu juht riigieelarve strateegiast: õpetajate pealekasv Eestis langeb katastroofiliselt ja oleme palgaga jõudmas tagasi aastasse 2012

Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni EHL-i juhatuse esimehe meenutuste kohaselt on enamus parteisid parlamendi valimistel pidanud prioriteediks õpetajate töötasu, mille miinimum oleks võrdne riigi keskmise palgaga. Tema sõnul eelmise parlamendi ajal võimul olnud valitsuse ajal eesmärki ei saavutatud ning ka uus riigieelarve strateegia ei toeta olukorra paranemist. "Õpetaja on kõrgharidusega spetsialist. Eestis on kõrgharidusega inimeste keskmine töötasu 20 protsenti kõrgem keskmisest palgast. Õpetaja miinimum on aga keskmisest palgast hoopiski 10 protsenti madalam. Seega on vahe 1/3 ning see suureneb iga järgneva aasta jooksul aina rohkem," selgitas Voltri õpetajate ootusi ja olukorda.

EHL-i juhatuse esimees peab lahenduseks valitsuse tõsiseid samme ja tugevat sõnumit just noortele, kes on omale ametit valimas. "Valitsusel on vaja ellu viia oma lubadus ning tõsta järgmisel aastal õpetajate töötasu miinimum 1458 euroni, st võrdseks riigi keskmise palgaga. Me peame jõudma lähiajal olukorrani, kus õpetaja töö on ihaldusväärne ning õpetajate töökohtadele on konkurents"

Voltri lisas, et lähtudes antud lubadustest ja kriitilisest seisust Eesti õpetajaskonna hulgas, ootavad õpetajad, et antud lubadused viiakse ellu praeguse parlamendi ajal.