Haridustöötajate liidu juht: nüüd mindi seda teed, et kõigil oleks võrdselt halb

Valitsus teatas täna, et koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks on uuest nädalast üle Eesti suletud kõik koolid, aga erandkorras säilib distantsõpe.

Voltri nentis, et kuna olukord on mitmes Eesti piirkonnas kriitiline, oli valitsusel vaja karmimaid otsuseid teha. Seni oli koolides hajutatuse ja distantsõppe korraldamine erinev, sest sõltus nende võimalustest. "Nüüd siis mindi seda teed, et kõigil oleks võrdselt halb," sõnas ta.