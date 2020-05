Haridustöötajate liidu esimees: sel aastal riigieksamite vabatahtlikuks muutmine on mõistlik lahendus

"Meie seisukoht oli eelnõu ettevalmistamisel ja ametlikul kooskõlastusringil, et see on mõistlik, et sellel aastal oleksid riigieksamid vabatahtlikud," ütles Voltri.

Ta viitas, et osa õpilasi ei pruugi eksamil osaleda sellepärast, et kardetakse tervise pärast. "Eksamid on vabatahtlikud, et gümnaasium sellepärast lõpetamata ei jääks," selgitas Voltri.

Samas jäetakse abiturientidele siiski võimalus eksameid sooritada. "Kes tahavad, saavad neid ikkagi teha, ja sellevõrra ei oleks selle aasta abiturientitel, kes tahavad sellel või järgmisel aastal kõrgkooli astuda, see kuidagi raskendatud," rääkis haridustöötajate liidu esimees.

Ta lisas, et eksameid on võimalik ka järgmisel õppeaastal sooritada, aga praeguse otsusega jäetakse õpilasele võimalus need siiski kohe ära teha. "Seetõttu me arvasime, et see on mõistlik lahendus."

Riigieksamid on tänavu vabatahtlikud

Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusministri ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka riigieksamite lisaeksamid. Neid saavad sooritada õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

