Haridusminister Mailis Reps: põllumajanduse kitsaskohti ei saa lahendada haridussüsteem

Võõrtöölisi vaenava EKRE põllumajandusminister Arvo Aller ütles ERRile antud intervjuus, et saagikoristusel võiks töökäte puuuduse lahendada nii, et saata põllutöödele appi kooliõpilased.

Haridusminister Mailis Reps ei kiida seda mõtet heaks. "Õpilaste töö on eelkõige õppimine. Õpilaste tööle rakendamine saab toimuda ainult siis ja sel moel, kui see õppimist ei sega," ütles ta.

"Selge on see, et haridussüsteemi abil ei saa lahendada ega peagi lahendama põllumajanduses kujunenud kitsaskohti. Haridussüsteemile ei saa panna vastutust põllumajandusvaldkonna käekäigu eest. Haridussüsteemil on teised eesmärgid. Õpilaste esmane töö on siiski õppimine," rõhutas ta.

Kui põllumajandustööd on õpilase vaba valik, on teine asi. "Noortele on töökogemusi on vaja ning selleks erinevate võimaluste pakkumine on iseenesest positiivne. Noorte endi huvi töökogemuse saamise vastu näitab malevarühmade kiire täituvus," sõnas Reps. "Aga selle juures on oluline, et lapsele on tagatud vajalik kaitse," rõhutas ta.