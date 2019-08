Haridusminister Mailis Reps: enne Aaviksoole hinnangu andmist ma siiski ootaks

Repsi sõnul on ka HTM ja rahandusministeerium algatanud oma analüüsid. “Selge on see, et sellistele signaalidele tuleb tõsiselt reageerida, kuid olen hetkel väga-väga kaugel sellest, et ma annaks hinnanguid rektorile," ütles ta.

Reps lisas, et ta ei saa ministrina rahadega laveerimist tunnustada ega toetada. “Samas peame nentima, et Euroopa rahade saamine on äärmiselt bürokraatlik. Need vaided, mis ministeeriumi lauale jõuavad, on pisikestes detailides, näiteks suurte majade hangete puhul vaieldakse kasutuseesmärkide üle,” lausus Reps. “Ma ootaks, kas TTÜ küsimuses on tegemist bürokraatlike vigadega – väga keerulise mehhanismi optimeerimisega, mida loomulikult me ei saa toetada, kuid teatud juhtudel on see lihtsalt üldine praktika olnud – või on tegemist päris pettusega. Enne, kui ma hinnangu annan, ma siiski ootaks. Kui tuleb välja, et seal on reaalselt petmisega tegemist, tuleb tegeleda väga jõuliselt, mingit küsimust ei ole.”

Reps lisas, et Eesti on üldiselt olnud eurorahade kasutamisega väga edukas. “Oleme seda teinud siiani väga ausalt. Iga selline signaal on muidugi muret tekitav, aga kokkuvõtte teeksin siis, kui asjaolud on täpsemalt selgunud.”