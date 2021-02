Haridusminister Liina Kersna kasvavatest koroonanäitajatest: enne koolide sulgemist tuleks piirata meelelahutust

Eesti jõudis Euroopa Liidu viie enimnakatunud riigi sekka. Ei saa öelda, et too number pole statistikakõveral taeva suunas sööstnud just ootamatult - juba pikka aega on siinne ühiskond euroliidus olnud üks avatumaid. Koroonaviirust on võimalik levitada nii kooliruumides, teatrisaalis kui ka kohvikutes.

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar märkis Eesti Päevalehele antud intervjuus, et valdav arv kasvavast nakatumisstatistikast hõlmab lisaks tööealistele just nimelt koolinoorte vanuseklassi. Kuidas sellise info taustal toimida? Tuleks taaskord kooliuksed kinni lüüa ja haridusmaastik internetiavarustesse suunata? Oma arvamust avaldasid Delfile nii hariduminister Liina Kersna kui ka teadusnõukoja liige Irja Lutsar.

Kersna: piirangud olgu komplekssed

Haridusminister Liina Kersna (Reformierakond) märkis Delfile, et mõlemal variandil - nii kontaktõppe jätkumisel kui ka distantsõppe tagasitoomisel - on omad ohutegurid.