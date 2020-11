Haridusminister: koolid on ebaproportsionaalselt haridust piiranud, peame ilmselt seadust muutma

Reps teatas, et hetkel ei ole koroonaviiruse leviku tõkestamiseks plaanis haridusasutustes ühtegi laiaulatuslikku piirangut.

"Vastupidi - oleme oleme teravdatud tähelepanu alla võtnud selgelt ebaproportsionaalsed otsused hariduse piiramiseks, mis tulevad väga lühikese etteteatamisega, selgelt ebaproportsionaalselt ja need ei ole kooskõlas näiteks terviseameti ettepanekuga, vaid need on tulnud kooli juhtkondadelt," teatas Reps.

Minister ütles, et distantsõppele minemisega seoses tuleb lapsevanematel väga palju kaebusi, sest see lööb segi kogu pereelu ja see ei ole tegelikult ka meditsiinilistel põhjustel tehtud otsus.

"Ei ole kooskõlastanud seda ei kohaliku piirkondliku terviseametiga ega ei ole ka hilisema kontrollimsie järel reaalset lähikondsete ohtu olnud," pahandas Reps.

Reps ütles, et kui kevadel haridusasutused kiiresti suleti, siis see kogemus näitas, et saadi küll hakkama, aga paljudele lastele selline distantsõpe ei sobi ja pereelule toob teatud tagajärjed.

"Peame väga kaaluma, mis ulatuses, millisel määral on see reaalselt igapäevaelus vajalik ja sellekohaste ettepanekutega - peame tõenäoliselt ka seadust muutma selleks - tuleme lähiajal välja," teatas Reps.