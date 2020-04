Haridusministeeriumi kantsler maaeluministri ootamatust ideest: kartulikorjamine ei tohi õppeprotsessi segada

Maaeluminister Arvo Alles ütles ERRis Toomas Sildamile antud intervjuus, et võõrtööliste riiki lubamise asemel võiks põllutöödele saata kooliõpilased nõukaaegse šefluse vormis.

Eesti Päevaleht uuris, mida arvavad Alleri ettepanekust haridusminister Mailis Reps ja haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. Minister Reps on parasjagu kriisikomisjonis ja ei saanud seetõttu oma seisukohta veel esitada, kuid kantsler Laidmets leidis hetke kaasa mõtlemiseks.

“See mõte tuli (Alleril- toim.) veidi ootamatult,” möönis Laidmets. Kõige olulisem on kantsleri sõnul siiski see, et põllumajanduse abitööd ei tohi segada õppimist. “Number üks on see, et see ei tohi õppeprotsessi segada. Ja teiseks võiks eelduslikult iga tööd teha professionaalid,” andis ta esmase seisukoha.

Teine aspekt on tehniline: kas tööd, millele Aller soovib õpilasi saata, on ka praegu nagu nõukogude ajal lihtsad füüsilised tööd, mida igaüks oskab kohe teha või vajavad tegelikult väljaõpet. “Ehk kas see on üldse nii lihtsalt võimalik, et saadame lapsed põllule,” resümeeris kantsler.

Kolmas aspekt on aga muidugi see, et kui on hädavajadus, tuleb tõesti kõigil käed külge panna. “Kui muidu jääb saak põllule mädanema, peab seda (õpilaste kaasamist - toim.) kaaluma,” lisas ta.

Haridusministeeriumi kantsler soovis parandada ka vea, mille maaeluminister Aller intervjuus ERRile oli haridusvaldkonnas teinud. “Kehalist kasvatust ei ole õppekavast kaotatud,” kinnitas haridusvaldkonnaga Allerist ilmselt paremini kursis olev Laidmets.

Väljavõte Arvo Alleri ERRi intervjuust:

Toomas Sildam: Üks põllumees küsiski mult, et kes aitab tal näiteks kapsaid koristada, mis on füüsiliselt raske käsitsi töö ja milleks on ta aastaid välistöölisi kasutanud?

Arvo Aller: Kui keegi oleks meile novembris öelnud, et veebruaris-märtsis algab koroona, siis olnuks valmistumine hoopis teistmoodi. Praegu oskame kõige paremal juhul kaks nädalat ette vaadata, aga võibolla ei tea isegi seda, mis homme toimub.... Kes tuleb saaki korjama? Püüame hakkama saada oma inimestega, leiame gümnasiste, kooliõpilasi, tudengeid, mitte nüüd malevakorras, aga kõiki võimalusi tuleb ära kasutada. Iga uus on meeldetuletatud vana. Kas me hakkame šefluse korras [põllumajandusse] minema, siis kindlasti ei tahtnud ma seda öelda…