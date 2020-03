Haridusministeeriumi Facebooki lehel vastavad ametnikud küsimustele, mis on inimestel koolide sulgemisega tekkinud

Erinevaid küsimusi, mis seni on juba Facebooki kommentaaridesse postitatud:

Mis saab kutsekooli lõpetajatest, kellel on vaja lõputöö teha koolis?

Kas HTMi poolt tulevad juhendid koolidele/lasteaedadele distantsõppe vmt korraldamiseks? Ja juhendid lapsevanematele eri kooliastmetes laste suunamiseks/juhendamiseks sel perioodil?

Milline on oht põhikoolilõpetajatele, seoses lõpueksamite ja sisseastumiskatsetega? Enne eksameid on vaja vajalikud teemad selgeks saada, mis on distantsõppe korral kahtluse all, samuti lükatakse edasi sisseastumiskatsed. Millised on alternatiivsed variandid?

Kas aprillis olev vaheaeg jääb siis ära?

Kuigi vähestele on veel vastatud, siis HTM-i eesmärk on kõikidele siiski lahendus leida. Näiteks viimasele küsimusele, et kas vaheaeg jääb ära, vastavad haridusametnikud, et kuna õppetöö toimub - distantsilt - siis vaheaegadega muutusi ei tule.