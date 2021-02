Haridusministeeriumi esialgsel hinnangul soovib üle 60 protsendi haridustöötajatest end vaktsineerida

Kuigi eilseks oodati nimekirju, võivad huvilised endast veel ka täna ja uuel nädalal märku anda. “Esialgsed andmed näitavad, et huvilisi on umbes üle 60 protsendi,” teatas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Liisa Tagel. Kuigi ka sellega võib juba rahul olla, loodab ministeerium, et huvilisi tuleb juurde.

Täna õhtul toimub veebipõhine infotund, kus vastatakse küsimustele, mis haridustöötajatel vaktsiinide kohta tekkisid. “On arusaadav, et mõned inimesed tahavad natuke rohkem mõtlemisaega, kuna neil on spetsiifilisemad mured-küsimused,” rääkis Tagel. See ei tähenda, et mõtlemisaega palunud haridustöötajad oleksid vaktsiinivastased, pigem soovitakse end võimalikult kurssi viia.

Suure tõenäosusega õpetajaid ja teisi haridustöötajaid koolides ei vaktsineerita. Kuidas asi täpselt korraldatakse, selgub lähinädalatel.

Infotundi saavad täna kell 16 jälgida kõik huvilised sotsiaalministeeriumi YouTube’i kanali vahendusel.