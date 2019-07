Haridusministeerium tahab koos põhikooli lõputunnistusega anda Eesti kodakondsust

Uued testid on tagasisidestamiseks kooli töö kohta ning annavad ülevaate õpilase arengust. Kuigi eesti keele (nii emakeelena kui ka teise keelena) testid on kohustuslik koolidel läbi viia, pole vajalik nende edukas sooritamine, et põhikoolidiplom kätte saada.

Kodakondsuse taotlemiseks põhikoolis tehtud testi tasemelt on siiski paika pandud eeldus, et käes peab olema vähemalt 60% punktisummast. See tase on võrdne B1 keeleoskusega.

Eesti kodakondsuse eksam, mida ka juba eesti kodakondsusega noored kirjutama peavad, meenutab oma sisult ühiskonnaõpetuse eksamit. Seal on üldised küsimused Eesti põhiseaduse, omariikluse ning õiguste kohta.

Näiteks küsitakse testis järgmist:

1) Eesti riigikorra põhialused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III peatükis;

2) igaühe põhiõigused, vabadused ja kohustused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis;

3) Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtu pädevus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele;

4) Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise tingimused ning kord vastavalt „Kodakondsuse seadusele”.

See, millal toimuvad testid õppeaasta lõikes ning kas uus mudel aitab hajutada ka gümnaasiumikatseteaegset stressitaset ning pinget, mis noortele langeb, sõltub koolist.

"Koolid saavad ise SA Innovega kokku leppida pikemaajalise plaani, millisel aastal millistes testides osaletakse. Nii muutub testimissüsteem koolide jaoks paindlikumaks, tagasiside saamist saab ette kavandada," selgitas Hollo. Seega võivad testid vastavalt kokkuleppele toimuda ära juba varem, näiteks 9. klassi sügisel, või jäävad edaspidigi hiliskevadesse.

Tegemist on seaduseelnõuga, mille peab esmalt heaks kiitma valitsuskabinet. Kui see korda õnnestub, läheb eelnõu arutlusele riigikogus.