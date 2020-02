Haridusministeerium pole pool aastat hiljem tehnikaülikooli järelevalvemenetlust valmis saanud

4. septembril teatas Mailis Reps, et alustab järelevalvemenetlust. Sedasi saab ministeerium Ragnar Nurkse instituudis toimuva kohta selge hinnangu anda, menetlusse lubati kaasata rahandusministeerium ja enda allasutuste spetsialistid. Kuigi töö hakkas pihta septembris, pole poole aastaga tulemusteni jõutud.

Novembri lõpus teatas ministeerium, et keskendub TTÜ teadus- ja arendustegevuse korraldamise hindamisel laiemalt. "Järelevalvetoimingud on käimas, kõrgkool esitab küsitud dokumente," selgitas HTMi kommunikatsiooniosakonna konsultant Aire Koik toona. Siis öeldi, et tulemustest saab kõnelda jaanuaris.

Jaanuari lõpus edastas haridusministeerium Delfile, et nähtavasti selguvad tulemused veebruari keskpaigaks. Nüüd teatas ministeerium pressiesindaja vahendusel, et järelevalve on lõpusirgel ning kuigi kindlat kuupäeva nad ei saa lubada, jääb järelevalve valmimine märtsi algusesse.

Kuigi mitu tähtaega on möödunud, mil ministeeriumi väitel oleks võinud järelevalvemenetlus valmida, ei leia ministeerium, et menetlus oleks veninud. "Järelevalve ei ole veninud. Järelevalve menetluse puhul tulemuste selgumise täpset kuupäeva on alati raske prognoosida," sõnas haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Jelena Zemskova. Miks menetlus on juba pool aastat kestnud, pole selge.