Haridusministeerium: õpetajate ootused on õigustatud, kuid peame arvestama riigi võimekusega

Mailis Reps Foto: Kristjan Järv

Täna teatas Eesti haridustöötajate liit, et on pöördunud haridusministeeriumi poole läbirääkimiste alustamiseks. Täpsemalt muretseb liit, et haridustöötajate palkade samale tasemele jäämise korral suureneb õpetajate põud ning hariduse kvaliteet langeb. Ministeerium polnud nende väitel vastanud.