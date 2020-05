Haridusministeerium: distantsõppeks peab ka sügisel valmis olema

Ehkki jutud sellest, et sügisel tuleb uus koroonaviiruselaine, kõlavad pigem kindlas kõneviisis, teadmata on vaid selle intensiivsus, siis haridusministeerium selleks veel ettevalmistusi ei tee, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles, et praegu on ettevalmistuste teravik suunatud õppeaasta lõpetamisega seotud probleemide lahendamisele ja kriisist väljatulemisele.

"Kui peaks rääkima juba väga detailsetest stsenaariumidest, siis neid ma kindlasti veel hetkel välja käia ei saa ja pole isegi kindel, on see koolide vaatest mõistlik. Meil on hetkel hoopis teistsgugused mured. Koolikorralduslikult kindlasti me õppeaasta lõppedes või selle järgselt selliseid suuniseid anname, räägime kindlasti ka koolidega läbi, kuidas oleks mõistlik ruumides liikumist ümber korraldada ja valikuid ning lahendusi teha," ütles Vinter-Nemvalts.

Vinter-Nemvalts ütles, et plaane asutakse tegema suvel, kui koolid on saanud õppeaasta ära lõpetada, kuid kindlasti tuleb lisaks koolidele kaasata aruteludesse ka terviseamet.

Siiski märkis Nemvalts, et valmisolek mingist hetkest distantsõpe uuesti lauda võtta peaks olema. "Kui see must stsenaarium peaks sügisest käiku minema, võiks koolidel distantsõppevalmidus jätkuda ja oluliselt paremal kvaliteeditasemel, läbi mõeldult ja oma kooli jaoks paika loksutatult," soovitas Vinter-Nemvalts.

