Hariduse kahjustamine või hoopis positiivsete tulemustega? Mida arvavad gümnaasiumiõpilased, kes jälle distantsõppele saadeti?

Anastasia õpib Sillamäe gümnaasiumi 12. klaasis. Tema saab distantsõppega hästi hakkama, kuid tunneb puudust sõpradest ja õpetajatest. "Koduõpe on väga individuaalne asi. Minu jaoks on see küllalt kerge, sest olen harjunud iseseisvalt tegutsema," tunnistab ta.

Tema sõnul on praegu kevadise koduõppega võrreldes palju rahulikum: õpetajad saavad oma tööga palju paremini hakkama, viivad aktiivsemalt läbi online-tunde, ei anna kodus teha liiga palju ülesandeid ja ka ülesanded muutusid palju kasulikumaks ja arusaadavamaks.

"Koduõpe pole keeruline. Kõik sõltub inimesest, tema teadlikkusest, vastutustundest ja suhtumisest õppetöösse," räägib Anastasia.

"Kui rääkida raskustest, siis puutusin kokku sellega, et matemaatikat on distantsõppes väga raske mõista nii nagu ka teisi täppisteadusi. Distantsõppe peamine "oht" on minu arvates see, kui õpilane teeb ülesanded ära ainult esitamiseks. Seda juhtub ka tavaõppe ajal, kuid praegu tuleb seda tihedamini ette. Peamine on mõista, et õppimise eesmärk pole mitte ülesannete õigeks ajaks ärategemine, vaid kasvõi mingite uute teadmiste ja oskuste ning kogemuste saamine."

Rääkides raskustest toob Anastasia välja hinnete parandamise korra. "Praegu on õpetajaga hinnete parandamist väga raske kokku leppida, sest õpetaja lihtsalt ei saa midagi välja pakkuda, sest ta peab jälgima, et keegi midagi maha ei kirjutaks. Seda on väga raske teha. Sellepärast võivad kannatada hinded ja üldine tulemus."

"Mina valin üheselt kodu," rõhutab gümnaasiumiõpilane. "Mitte kõik tunnid ei toimu üle interneti, seetõttu saan pisut kauem magada. Aga see on tegelikult väga oluline. Saan paremini oma aega planeerida, mitte kulutada seda sõiduks kooli ja koju. Samas igatsen suhtlemist nii klassikaaslaste kui ka õpetajatega. Selleta on palju raskem."

Nataljal Narva õhtukoolist suhtlemisega probleeme ei ole. "Kodus teen kõik ülesanded tunniga ära ja pärast seda olen vaba. Koolis lahendan samu ülesandeid kuus-seitse tundi (sõltuvalt tundide arvust). Jah, me oleme distantsõppel, kuid kodus ikkagi ei passi. Saan iga päev sõpradega kokku," tunnistab ta.