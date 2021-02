Haridusasutustest on laekunud 15 000 vaktsiinitaotlust

'Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisa Tagel märkis Delfi päringu peale, et kuigi üldhariduskoolidest on laekunud ligi 15 000 vaktsiinisoovi, pole mitte kõikide puhul tegemist õpetajatega - numbri sisse mahub ka muud personaliliikmed, kes koolikeskkonnas viirusega kokku võivad puutuda.

Eilse seisuga on vaktsineerimistaotlusi esitanud 85% Eesti üldhariduskoolidest.

” Ligi 15 000 vaktsiinisoovi on lühikese reageerimisaja kohta äärmiselt hea tulemus. Liisa Tagel

"Laekunud on ligi 15 000 vaktsiinisoovija andmed, see on lühikese reageerimisaja kohta äärmiselt hea tulemus," märkis Tagel Delfile. Ta rõhutas, et tegemist ei ole lõplike andmetega, kuna koolidel on võimalus nimekirju täiendada.

"Neid inimesi, kes esimeste hulgas tööandjale enda vaktsineerimise soovist märku ei andnud, ei saa kindlasti lugeda vaktsineerimisest loobujateks. Seega on hetkel veel vara anda hinnangut selle kohta, kui palju haridusasutuste töötajaid end vaktsineerida lasta soovib," sõnas Tagel haridustöötajate vaktsineerimist puudutavate detailide kohta pikemas perspektiivis. "Mõned inimesed soovivadki veidi enam aega otsustamiseks ja neid ei tohiks selle otsuse tegemisel kuidagi survestada. Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik ja iga inimene saab teha selle kohta ise informeeritud otsuse siis, kui ta hindab, et tema jaoks on piisavalt informatsiooni."

Usaldus vaktsiini suhtes

Eesti inimeste valmisolekut end COVID-19 vastu vaktsineerida on mõõdetud sotsiaalministeeriumi poolt juba alates augustist. Ja seda igakuiselt.

Möödunud kuul tehtud küsitlus näitas, et vaktsineerimist soovib 63% elanikest. Sotsiaalministeeriumist märgiti, et praegused andmed lubavad arvata, et esialgne vaktsineerimishuvi haridustöötajate seas on samas suurusjärgus. Kommunikatsiooninõunik Tagel väljendas seisukohta, et uute teadmiste ja kodumaiste vaktsineerimiskogemuste lisandumisel kasvab inimeste usaldus vaktsiini suunas ilmselt veelgi enam.

"Inimeste ettevaatlikkus uue vaktsiini suhtes on mõistetav. Seepärast on oluline aidata leevendada inimeste ärevust, tõsta inimeste teadlikkust ravimiohutuse tagamise süsteemist Euroopas ja anda neile kindlus, et kuigi protsess on olnud tavapärasest kiirem, mingeid järeleandmisi vaktsiinide ohutuse või efektiivsuse osas ei tehta," märkis Tagel lõpetuseks.