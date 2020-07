Haridus- ja noorteameti juhiks saab varasemalt Swedbankis töötanud Ulla Ilisson

Valikukomisjoni liige ning haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets sõnas, et tal on hea meel, et uue ameti juhiks saab erasektori tippjuht. “Ilissoni lisandumine on võit avalikule teenistusele. Erasektori kogemused ja teadmised on kindlasti abiks kodanikukeskse ja kaasaegse riigiameti kujundamisel,“ ütles Laidmets. Ta lisas, et haridus- ja noortevaldkond ei ole Ilissonile võõrad – ta on TalTechi ärijuhtimise magistriprogrammi nõukogu liige ning panustanud viis aastat algatuse “Tagasi Kooli” käivitamisse ja tegevusse nõukogu esimehena ning olnud „Noored Kooli“ nõukogus.

Ulla Ilissoni sõnul on riigiameti, eriti uue, juhtimine väga suur vastutus ja väljakutse. “Soovin kujundada ametist organisatsiooni, mis on õppijale, õpetajale, koolijuhile, noorsootöötajale ja kohalikule omavalitsusele avatud, koostööd väärtustavaks ja edumeelseks partneriks. Samas on nelja asutuse üheks sõlmimine aeganõudev protsess, mille tulemusi näeme pikemas perspektiivis.“ Ta lisas, et soovib koos oma uue meeskonnaga tugevdada Eesti väga head rahvusvahelist mainet uuenduslike ja digitaalsete lahenduste pakkujana.

Ilisson tegeles alates 2005. aastast Swedbankis jaepanga, turunduse ning digitaalsete teenuste kasutuselevõtu juhtimisega. Aastatel 2011–2016 oli ta panga juhatuse liige. Varasemalt on Ilisson juhtinud kindlustusettevõtteid ja koordineerinud Hansapanga turundustegevusi. Ulla Ilissonil on magistrikraad ärijuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolist ja hetkel täiendab end IESE ülikooli juhtimisprogrammis.

Ilisson asub ametisse augusti keskel. Juhi ametiaeg kestab viis aastat.