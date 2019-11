Hans H. Luik: "Plaan B" jutt oli kohatu. Mart Helme tahab ikka meeme ja pirne välja visata

"On õige, et usalduse määr NATO vastu erinevates Euroopa riikides on langenud," ütles Luik telesaates "Ringvaade".

"Aga mis mõte on Soomes, NATO-sse mittekuuluvas naaberriigis seda rõhutada, kui Soomes on noored pigem NATO-sse astumise poolt, kuna Vene karu ennast jälle liigutab. Siis Eesti siseminister läheb sinna ja hakkab rääkima, et NATO-st pole asja ja meil on plaan B," rääkis Luik.

Luige sõnul on asju, millest pole mõtet rääkida ka siis, kui see on tõde. "Kui näiteks siseministeeriumi uste automaatlukud läheksid rikki, siis oleks suur lollus seda välja öelda," tõi ta näiteks.

Minister Mart Helmel on Luige sõnul moodne omadus, et ta tahab oma sõnavõttudes mingi "pirni" või meemi välja visata, kuigi on juba eakas mees.