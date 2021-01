Hans H. Luik: Meil pole tõejärgne, vaid häbijärgne ajastu

"Kas nüüd oleme astumas tõejärgsest ajastust tõe aega?" küsis Raud, viidates USA endise presidendi Donald Trumpi taandumisele. "Ma ei arva, et see hakkab läbi saama ja mul on ka parem nimi sellele ajastule - minu arust meil ei ole käimas tõejärgne ajastu vaid häbijärgne ajastu," ütles Luik. Luik rääkis, kuidas on normaalne, et osa inimesi saab teemadest nagu vaktsineerimine või kliimamuutus teistmoodi aru.

"Ka rumalatel inimestel on demokraatias sõnaõigus ja hääl," ütles ta. "Aga küsimus on selles, et tehnika on andnud võimaluse inimestele meelega levitada jama. Näiteks et USA valimised olid võltsitud. Nad teavad, et see on jama. Seega meil pole mitte tõejärgne, vaid häbijärgne ajastu".

Teemaks kerkisid ka sotsiaalmeediahiiud ning Trumpi kontode vaigistamine erinevatel platvormidel. "See on demokraatias ebaproportsionaalne sõnavabaduse lämmatamine," kommenteeris Trumpi blokeerimist Luik.

"Sel hetkel kui lugupeetud Donald tõepoolest agiteerib, valetades ise, et asub rahva etteotsa - agiteerib siis Kapitooliumi ründamist -sel hetkel tuleb ta blokeerida," ütles Luik. "Aga kui ta räägib oma mõtteid kliima või rasside kohta, siin pole õige asi, võiks hoopis mingit muud keemiat kasutada, sel hetkel tal on sõnavabadus minu meelest. Lollidele tuleb hääl anda, lollidel on ka hääl ühiskonnas."

Saate käigus leidis Luik, et eestlased peaksid täpsemalt teadma, kes langetab sotsiaalmeediaplatvormidel otsuseid sisu modereerimise üle, kes on need niinimetatud peatoimetajad. "Meil on teada, et kui midagi ilmub Õhtulehes, selle peatoimetaja on Martin Šmutov, Postimehes Mart Raudsaar," ütles ta. "Aga kes on Eestis Google´i, Twitteri ja Facebooki peatoimetajad? Sellised asjad peaks olemad teada, et see oleks ausalt osa meie avalikust infokeskkonnast."

Raua ja Luige arvamused lahknesid küsimuses, kas peavoolumeedia praegu ühendab või lõhestab rahvast. "Kui me vaatame praegu Eesti meedia digitellimuste tõusu, kui me vaatame, et meil käib nädalas umbes 700 000 inimest Delfi ja Ekspress Meedia lehekülgedel, siis ma näen, et seda ühendamist on rohkem kui varem. Rahvas vajab toimetatud sisu," ütles Luik. "Toimetamisprintsiip on see, mis võimaldab tasakaalustatult informatsiooni anda."