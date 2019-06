Hanno Pevkur Vassiljevi "pereärist": kui midagi sellist on toimunud, on selgelt tegemist huvide konfliktiga

Pevkur ütles Delfile, et haigekassa ja terviseameti tegevus tuleb hoida lahus.

"Terviseamet peab igal juhul välistama olukorra, kus keegi annab või kontrollib tegevusluba ettevõttele, kus ta ise osanik või juhtorgani liige või tegelik kasusaaja on. Kui midagi sellist on toimunud, on selgelt tegemist huvide konfliktiga," märkis Pevkur.

Haigekassa aga peaks Pevkuri hinnangul üle kontrollima konkreetse riigihanke otsustusprotsessi. "Hangete läbiviimise vastutus on haigekassa juhatusel ja juhatus peab tagama võrdsed tingimused kõikidele hankes osalejatele ning selle, et hindamis- ja otsustusprotsess oleks läbipaistev," sõnas ta.

Tänane Eesti Ekspress kirjutab sellest, kuidas Keskerakonda kuuluva riigikogu liikme Viktor Vassiljevi ja tema naise, terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova firma TNP Konsultatsioonid on sel aastal võitnud kaks haigekassa hanget statsionaarse õendusabi ja koduõenduse valdkonnas. Viktor Vassiljev ise kuulus 2011–2017 haigekassa nõukokku. Terviseamet, mille peadirektori asetäitja on Tomasova, vastutab aga koduõenduse valdkonnas tegevuslubade väljastamise ja järelevalve eest, seda ka firma TNP Konsultatsioonid puhul.